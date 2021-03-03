شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. طبيب الفريق يؤكد تحسن حالة معلول.. وانتظام هاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تحسن حالة علي معلول، الظهير الأيسر للأهلي، مشيرا إلى أن اللاعب قطع شوطًا كبيرًا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

وأوضح أن استجابة اللاعب أكثر من ممتازة في الاختبارات الطبية التي تجرى له خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن معلول بات قريبًا من العودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية. وأشار إلى أن اللاعب مستمر في تنفيذ المراحل الأخيرة من برنامجه التأهيلي، من أجل إعلان جاهزيته للمرحلة المقبلة.

وانتظم محمد هاني، لاعب الأهلي، في تدريبات الكرة اليوم الأربعاء، بعد تعافيه من كدمة العضلة الأمامية التي تعرض لها في مباراة طلائع الجيش الأخيرة بالدوري.

وأدى اللاعب بقوة الوحدات التدريبية المتنوعة التي خصصها الجهاز الفني للاعبين، في إطار التحضير لمباراة فيتا كلوب الكونغولي.



فيما اكتفى محمد مجدي أفشة لاعب الفريق، بالمشاركة في بداية مران الفريق بسبب شعوره بآلام بسيطة في الركبة.

وأجرى أفشة أشعة أمس للاطمئنان على ركبته، حيث خاض اليوم تدريبات الجري حول الملعب على هامش المران.

وبات من المنتظر أن يخضع اللاعب للفحص الطبي غدا الخميس، للاطمئنان على حالته ولحسم مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق من عدمها.

كما انتظم محمد الشناوي، كابتن الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء، حيث كان الجهاز الفني قد منح اللاعب راحة سلبية من التدريبات أمس الأول الاثنين بعد تعرضه لكدمة خلال مشاركته في مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري والتي حسمها الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.