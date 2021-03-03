متى يجدد علي معلول عقده مع الأهلي؟ كل ما تريد معرفته

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القاهرة - سامية سيد - يتفاوض مسئولو النادي الأهلي مع علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر من أجل تجديد عقده ، بعدما قارب عقده على الانتهاء بنهاية الموسم المقبل، في ظل رغبة الإدارة الحمراء في تجديد عقود كل اللاعبين لفترات بعيدة وتوفير حالة من الاستقرار الفني والإداري.

ما هو موقف معلول من تجديد عقده مع الأهلي؟

بالفعل يرحب علي معلول بتجديد عقده والبقاء مع الأهلي لفترات أطول، في ظل العلاقة القوية التي تربطه باللاعبين والإدارة، بخلاف ارتباطه القوي بالجماهير الحمراء والتي ترغب في بقاؤه داخل القلعة الحمراء لأطول فترة ممكنة، وتراه من أهم الأوراق الرابحة في صفوف الأهلي.

متى يجدد معلول عقده؟

يتفاوض الأهلي مع معلول على تمديد عقده وقد يتم حسم الأمر بعد الانتهاء من مباراتي فيتا كلوب في دوري الأبطال، باعتبارهما مباراتين فاصلتين في مشوار الفريق الأحمر بالبطولة التي يسعى للحفاظ على لقبها، وقد يتم حسم الأمر خلال فترة توقف الدوري في مارس الجاري أو بعد الانتهاء من دور المجموعات الإفريقي وتحديد موقف الأهلي في البطولة القارية.

وكم موسم سيجدد معلول مع الأهلي؟

من المنتظر أن يجدد علي معلول عقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم قادمة ليستمر حتى 2024، فيما جاري الاتفاق على القيمة المالية في عقد اللاعب، حيث كان معلول يتقاضى مليون دولار سنويا خلال تواجده مع الأهلي.