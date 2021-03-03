شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطني يضع الترتيبات الأخيرة لرحلة كينيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اليوم حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اجتماعا و محمد بركات مدير المنتخب في مقر الاتحاد عرضا بعده إجراءات سير المعسكر المغلق ومتابعة الاستعدادات الخاصة برحلة الفريق إلي نيروبي على اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد .

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 25 و 29 مارس الحالي ضمن الجولات الختامية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون ، حيث يتوجه إلى كينيا على متن طائرة خاصة لتوفير كل سبل الدعم والراحة واتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة لجميع أفراد البعثة.





وكان المدير الفني قد تابع كافة الجهود المبذولة من قبل الجهاز الإداري بقيادة محمد بركات ومعه مينا سامح وعلي محمد علي وفقا للمعايير التي تم الاتفاق عليها بتوفير ملاعب التدريب التي سيخوض عليها المنتخب مرانه خلال فترة تواجده في كينيا واختيار فندق الإقامة بالقرب من ملعب المباراة والتأكد من عزل البعثة في طابق بعيد عن أي نزلاء وأيضا مراعاة الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي سلامة الجميع.

كما عرض مدير المنتخب في حضور الدكتور محمد ابوالعلا طبيب الفريق نتائج الجولة الاستكشافية التي قام بها إداري الفريق مينا سامح بالسفر إلي كينيا لتفقد كل الأمور والعمل علي إتمام كل احتياجات المنتخب والتي سبق وحددها حسام البدري في آخر اجتماع له مع أعضاء جهازه الفني..كما تطرق الاجتماع إلى تحديد برنامج الفريق التدريبي خلال معسكر الفريق الممتد عقب العودة من رحلة كينيا لمواصلة الاستعداد لمواجهة جزر القمر يوم ٢٩

وبحث حسام البدري موقف اللاعبين المحترفين لاسميا وأن أغلبهم لديهم ارتباطات يومي ٢٠و٢١ مارس وهو ما يصعب فرصة انضمامهم ببداية معسكر الفريق والذي من المحتمل يبدأ يوم ٢٠ من الشهر الجاري حيث سينضم المحترفين علي بداية رحلة سفر الفريق الي كينيا