شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي الأربعاء.. مشاركة حارس شاب والتصويب على المرمى أبرز الملامح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته صباح اليوم ، ضمن برنامج الاعداد لمواجهة مضيفه وادي دجلة يوم الجمعة المقبل بإستاد السلام، لحساب الأسبوع الخامس عشر بمسابقة الدورى المصرى.
وعاد فريق الدراويش من معسكر مغلق في العين السخنة تخلله وحدات تدريبية مكثفة، تحضيرا لإستئناف المسابقة المحلية.
بدأ مران الاسماعيلى بالإحماء وفك العضلات لمدة عشر دقائق قبل أن يتبعها تقسيمة في وسط الملعب، كما شهد المران مشاركة الحارس الشاب عبد الرحمن محروس مواليد ٢٠٠٦، فيما واصل الثنائى عبدالله جمعة ومحمد بيومي التأهيل تحت إشراف الجهاز الطبى، بينما لم يتواجد عبد الرحمن مجدي جناح الفريق الدولي.
ومنح المدير الفنى البوسنى دراجان يوفيتش تعليمات خاصة وبشكل منفرد لكل من شكرى نجيب والناميبي بنسون شيلونجو ثنائى الهجوم، فيما خصص الجهاز الفنى جانب من التدريبات على التسديدات وركلات الجزاء.
وحرص كل من عماد سليمان عضو اللجنة الفنية، المشرف على فريق الكرة بجانب المهندس تامر موسي ومحمد عبد الرحيم عضوا مجلس الإدارة على متابعة المران من خارج الخطوط.