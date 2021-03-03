شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي الأربعاء.. مشاركة حارس شاب والتصويب على المرمى أبرز الملامح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته صباح اليوم ، ضمن برنامج الاعداد لمواجهة مضيفه وادي دجلة يوم الجمعة المقبل بإستاد السلام، لحساب الأسبوع الخامس عشر بمسابقة الدورى المصرى.

وعاد فريق الدراويش من معسكر مغلق في العين السخنة تخلله وحدات تدريبية مكثفة، تحضيرا لإستئناف المسابقة المحلية.