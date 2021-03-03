شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تونس..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مطار القاهرة الدولي قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعدادا للسفر إلى تونس مساء اليوم الأربعاء ، لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تغادر البعثة في السادسة من مساء اليوم متجهة إلى تونس علي متن طائرة خاصة تابعة لشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني ، وتقوم سلطات مطار القاهرة بإنهاء إجراءات البعثة عبر صالة 1 بالمطار والمعروف بالمطار القديم .

ويواجه الزمالك، نظيره الترجي التونسي مساء السبت المقبل على استاد رادس بتونس في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ووصل أمس، الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بفريق الزمالك إلى تونس، برفقة حمادة الدالي إداري الفريق؛ وذلك لمتابعة أحوال الفندق الذي ستقيم فيه بعثة الفريق بتونس، والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وحرص طبيب الزمالك والإداري على ترتيب كافة الأوضاع لبعثة الفريق فى تونس قبل وصولها، واتفق على خوض الزمالك مرانًا في الساعة الخامسة بالملعب الفرعي لرادس مساء الخميس المقبل، كما اتفق أسامة والدالي على خوض مران الفريق يوم الجمعة المقبل على الملعب الرئيسي باستاد رادس المستضيف للمباراة.