شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يمنح لاعبي الزمالك روشتة تسجيل الأهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، تعليمات خاصة للاعبين، خلال التدريبات الأخيرة قبل مواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل، بملعب رادس بالعاصمة التونسية، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، لتسجيل الأهداف وإنهاء حالة العقم التهديفي التي يعاني منها الفريق.

طلب باتشيكو من لاعبي الزمالك، عدم الاستعجال أمام المرمي وضرورة الهدوء في الفرص التي تأتى للفريق في المباريات، مؤكدا أن الاستعجال للتسجيل هو سبب ضياع الفرص السهلة من اللاعبين أمام مرمي الخصم.

وتعرض لاعبو الزمالك لانتقادات كبيرة بسبب إضاعة العديد من الفرص السهلة في مباريات مؤثرة وهو ما تسبب في كافة النتائج السلبية خلال الموسم الحالي سواء على الصعيد المحلي في الدوري أو على الصعيد الأفريقي بدوري الأبطال، بعد التعادل في مباريات أسوان ودجلة والخسارة أمام المحلة بالدوري والتعادل مع مولودية الجزائر وتونجيت السنغالي بدوري أبطال أفريقيا رغم تفوق الزمالك الكامل في هذه المباريات لكن دون تسجيل أهداف، وهو ما تسبب في وضع الفريق بموقف صعب سواء للحفاظ على صدارة الدوري المحلي أو لاعتلاء صدارته مجموعته الأفريقية.

أكد باتشيكو للاعبي الزمالك، أنه يمتلكون المهارات اللازمة لإنهاء الهجمات وفك شفرات مرمي الخصوم لكن بشرط الهدوء عند إنهاء الهجمات وعدم التعجل مؤكدا أن المباريات الأخيرة كانت ستشهد تحقيق نتائج أفضل حال حدوث ذلك.

قبل مباراة الزمالك والترجي السبت المقبل، يحتل بطل تونس صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بعد خوض جولتين، برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث خلف مولودية الجزائر برصيد نقطتين لكل فريق من تعادلين، لكن يتفوق بطل الجزائر بفارق الأهداف، وأخيرا يأتي تونجيت السنغالي في المركز الرابع، برصيد نقطة وحيدة من تعادل وخسارة.