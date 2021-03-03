شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يستكشف فيتا كلوب بالفيديو.. ويحاضر اللاعبين قبل موقعة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على دراسة فريق فيتا كلوب الكونغولي من خلال مشاهدة مبارياته الأخيرة سواء في بطولة دوري أبطال إفريقيا أو في الدوري المحلي، قبل المباراة التي ستجمعهما يوم السبت المقبل في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، للوقوف على عناصر القوة والضعف في صفوف بطل الكونغو.

كما يعمل موسيماني ومعاونيه على دراسة فيتا كلوب ومعرفة أسلوب لعبه وطريقته عند الاستحواذ على الكرة أو في وضعية الدفاع وكذلك عند التحضير وبناء الهجمات وأهم اللاعبين في صفوفه والتي قد تمثل عبئا على الأهلي في موقعة السبت القادم.

ومن المقرر أن يحاضر بيتسو موسيماني لاعبي الأهلي بالفيديو وإطلاعهم على بعض مقاطع الفيديو الخاصة بالفريق المنافس ومصادر القوة في الفريق الكونغولي وتكليف كل لاعب بمتابعة تحركات اللاعب المنافس له في مركزه داخل الملعب، على هامش تدريبات الفريق الأحمر ضمن التحضير لهذه المباراة الهامة.

ويدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني إجراء تعديلات على تشكيل النسور الحمر في مباراتهم القادمة ضد فيتا كلوب والمقرر لها السبت المقبل في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، خاصة بعد الأداء المهزوز الذي ظهر عليه الأهلي في مباراة طلائع الجيش الأخيرة بالدوري رغم الفوز 1/2 ، وقبلها الخسارة من سيمبا بهدف نظيف في الجولة الثانية بدور المجموعات الإفريقي.

ويفكر موسيماني في الدفع بأحد الثنائي طاهر محمد طاهر أو محمود كهربا في التشكيل الأساسي بمباراة فيتا كلوب ليلعب أحدهما في مركز الجناح الأيسر على أن ينقل جونيور أجايي للعب في مركز الجناح الأيمن، والسيناريو الثاني هو استمرار الدفع بحسين الشحات في مركز الجناح الأيمن وبقاء أجايي في مركز الجناح الأيسر دون تغيير.

كما ينوي موسيماني الاعتماد على والتر بواليا أساسيا في مباراة فيتا كلوب ، بعدما تواجد على دكة الاحتياط في مباراة الطلائع الأخيرة، والتي شهدت مشاركة محمد شريف أساسيا في هذه المباراة، حيث يفاضل موسيماني بين اللعب بمهاجم واحد وهو بواليا أو اللعب بثنائي هجومي ووقتها قد يدفع بمحمد شريف للعب بجوار بواليا من بداية المباراة.