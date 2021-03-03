شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،ايمن حفنى يدخل حسابات باتشيكو بناءً على توصيات معاونيه ، محمد الشناوي يشارك في مران الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة فيتا كلوب .

ايمن حفنى يدخل حسابات باتشيكو بناءً على توصيات معاونيه

دخل ايمن حفنى لاعب الزمالك حسابات البرتغالي جايمي باتشيكوالمدير الفني لفريق الزمالك ، بسبب كثرة الإصابات داخل صفوف الفريق ، حيث يعاني الزمالك من غياب محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم امام ومحمود الونش عن المباريات السابقة للفريق في دوري أبطال افريقيا والدوري بسبب إصابات مختلفة.

طبيب الأهلى يسمح لناصر ماهر بالالتحامات فى المران الجماعى خلال أسبوع

يشارك ناصر ماهر، لاعب الأهلي، في التدريبات الجماعية لفريقه بشكل تدريجي، بعد تعافيه من الإصابة بخلع في الكتف، والتي تسببت في ابتعاده عن صفوف الفريق الأحمر لقرابة 3 شهور، استلزم إجراء عملية جراحية في الكتف والخضوع لبرنامج تأهيلي مكثف قبل العودة للملاعب.

ينتظم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في مران الفريق اليوم ،الأربعاء، بعدما غاب عن مران أمس الأول بسبب الكدمة التى تعرض لها في مباراة طلائع الجيش بالدوري الممتاز.

اتحاد الكرة يخصص موعد لتكريم النواب الرياضيين بمجلس الشيوخ استقر مسؤولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة على تخصيص موعد جديد لتكريم نواب مجلس الشيوخ من الرياضيين خلال الفترة المقبلة أمثال الإعلامي ابراهيم حجازي و الاعلامي محمد شبانة و أحمد شعراوي المدير الفني السابق لبلدية المحلة بعد تنظيم اليوم الاربعاء مؤتمر لتكريم الرياضيين من مجلس النواب .

وليد سليمان يعود للأهلي بعد مباراة الإسماعيلي

يعود وليد سليمان لاعب الأهلي لتدعيم صفوف فريقه منتصف شهر مارس الجاري وتحديدا بعد مباراة الإسماعيلي والمقرر إقامتها يوم 10 مارس الجاري، بعد تعافيه من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، تعرض لها في مباراة فريقه ضد البنك الأهلي.

الزمالك يسافر إلى تونس فى السادسة مساء اليوم

تتوجه بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك القاهرة فى السادسة مساء اليوم، الأربعاء إلى تونس، استعدادا لمواجهة الترجي التونسى، ويحل الأبيض ضيفا على الترجي السبت المقبل، فى اللقاء المقرر له السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.