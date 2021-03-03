الامارات | بوفون يكشف موعد اعتزال الكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن بوفون يكشف موعد اعتزال الكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس أنه يخطط لاعتزال لعب كرة القدم بحلول يونيو 2023 بحد أقصى لكنه لم يستبعد اتخاذ القرار قبل هذا الوقت.

ويرتبط المهاجم البالغ عمره 43 عاما بعقد مع يوفنتوس حتى نهاية الموسم الجاري ولم يتوصل بعد لاتفاق بتمديد التعاقد مع بطل إيطاليا.

وقال بوفون في مقابلة مع صحيفة جارديان "في تفكيري أن هناك فترة زمنية بحد أقصى للتوقف وهي يونيو 2023".

وأضاف "الحارس المخضرم الفائز بلقب الدوري الإيطالي عشر مرات "هذا أقصى موعد على الإطلاق، لكن ربما أتوقف خلال أربعة أشهر".

وسبق لبوفون، الفائز بكأس العالم 2006 مع إيطاليا، أن قال في 2017 إنه سيعتزل في العام التالي لكنه انتقل حينها إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة عام واحد قبل أن يعود إلى يوفنتوس.

وشارك بوفون في عشر مباريات في كل المسابقات خلال هذا الموسم.

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