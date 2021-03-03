شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تألقه مع السيد العجوز.. يوفنتوس يفعل بند شراء «ماكيني» موهبة شالكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن يوفنتوس الإيطالي تفعيل بند شراء الأمريكي ويستون ماكيني وضمه بشكل نهائي من صفوف شالكة الألماني.

وقال النادي الإيطالي إن اللاعب سينضم نهائيًا للفريق مقابل 18.5 مليون يورو، تدفع على 3 سنوات، وقد يزيد المقابل المادي حتى 6.5 مليون يورو إضافية عند تحقيق شروط معينة على مدار مدة العقد.

وانضم اللاعب الأمريكي، على سبيل الإعارة، مطلع الموسم الجاري، من الفريق الألماني للسيدة العجوز.

ماكيني (22 عاما) شارك في 31 مباراة الموسم الحالي، وسجل 4 أهداف، وحصد لقب كأس السوبر الإيطالي.