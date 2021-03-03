شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرر ينسحب من بطولة ميامى للماسترز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسرى روجر فيدرر انسحابه من بطولة ميامى للماسترز، المقرر إقامتها في الفترة من 24 مارس الجارى حتى 4 إبريل المقبل.

ويأتى انسحاب فيدرر من البطولة بعد أيام قليلة من إعلانه المشاركة فيها للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في 2019.

وبالنظر إلى نظام التصنيف الحديث الذي أقره اتحاد محترفى التنس في ظل تفشى فيروس كورونا، سيفقد فيدرر 1000 نقطة، نظرًا لعدم إقامة المسابقة في الموسم الماضى وتجميد النقاط، ليعتبر فيدرر بطل آخر نسخة.

ومن المقرر أن تكون عودة فيدرر إلى الملاعب من خلال بطولة قطر المفتوحة (فئة 250 نقطة)، والتى تبدأ منافساتها الأسبوع القادم.

وكان فيدرر قد ابتعد عن المشاركة في البطولات منذ مشاركته في بطولة أستراليا العام الماضى، بسبب تعرضه لإصابة في الركبة خضع على إثرها لأكثر من عملية جراحية في الركبة.

على جانب آخر، أعلنت آشلى بارتى، المصنفة الأولى عالميًا، انسحابها من بطولة دبى للتنس الأسبوع المقبل، لمواصلة التعافى من إصابة في الساق اليسرى.

وعانت اللاعبة البالغ عمرها 24 عاما، والتى انسحبت من بطولة قطر المفتوحة الأسبوع الحالى للسبب ذاته، من مشكلة في الفخذ اليسرى خلال بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضى، حيث ودعت المنافسات من دور الثمانية.