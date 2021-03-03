شكرا لقرائتكم خبر عن إنجلترا تخطط لاستضافة كأس العالم 2030 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون أن «الوقت مناسب» لكى تقدم المملكة المتحدة وأيرلندا عرضًا مشتركًا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، مضيفًا أن الدولة ترغب أيضا في استضافة مباريات إضافية في بطولة أوروبا 2020 إذا دعت الحاجة.

وفى مقابلة مع صحيفة «ذا صن»، قال جونسون: «نحن حريصون جدا على إعادة كرة القدم إلى موطنها في 2030. أعتقد أنه المكان المناسب. إنه موطن كرة القدم، وهذا هو الوقت المناسب. سيكون شيئا رائعا للدولة».

وذكرت الصحيفة أن وزير المالية البريطانى ريشى سوناك سيجنب 2.8 مليون جنيه إسترلينى (3.90 مليون دولار) في ميزانيته من أجل الترويج لكأس العالم، بجانب 25 مليون جنيه إسترلينى لتمويل اللعبة على مستوى القاعدة.

وأضاف جونسون: «نريد أن نرى طفرة كبيرة في كرة القدم في السنوات المقبلة».

انضم الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم إلى نظرائه في أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية وأيرلندا، في الترحيب بالتعهد المالى الذي قدمته الحكومة من أجل إطلاق عرض محتمل لاستضافة كأس العالم 2030.

وقالت الاتحادات في بيان مشترك: «سنواصل تقييم جدوى تقديم عرض قبل أن يبدأ الفيفا العملية رسميا في 2022. تنظيم كأس العالم سيوفر فرصة رائعة لتقديم فوائد ملموسة لبلادنا».

وزاد: «إذا تم اتخاذ قرار لتقديم عرض لهذا الحدث، فإننا نتطلع إلى تقديم مقترحات الاستضافة الخاصة بنا إلى الفيفا ومجتمع كرة القدم العالمى الأوسع».

أقيمت كأس العالم على أراضٍ بريطانية مرة واحدة من قبل عندما أحرزت إنجلترا اللقب أمام جماهيرها في 1966.

كما ترك جونسون الباب مفتوحا أمام استضافة المملكة المتحدة مباريات إضافية في بطولة أوروبا 2020، بعدما كشفت الحكومة الأسبوع الماضى عن خطط لإنهاء كل قيود التباعد الاجتماعى في إنجلترا بحلول 21 يونيو.

وقال: «نستضيف بطولة أوروبا. سنستضيف الدور قبل النهائى والمباراة النهائية. إذا أرادوا إقامة أي مباريات أخرى، نحن مستعدون لذلك بالتأكيد.. لكن في هذه اللحظة هذا هو الوضع مع الاتحاد الأوروبى لكرة القدم».

تأجلت بطولة أوروبا عاما واحدا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وستقام في 12 مدينة حول القارة في الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو. وتتضمن هذه المدن جلاسجو، التي تستضيف ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الستة عشر، ولندن التي تستضيف ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الستة عشر بالإضافة لمباراتى الدور قبل النهائى والمباراة النهائية باستاد ويمبلى.

وأبلغ دانييل كوخ، المستشار الطبى للاتحاد الأوروبى «يويفا»، «رويترز» الأسبوع الماضى بأن الاتحاد سيتخذ قرارا في بداية إبريل حول ملاءمة الملاعب وعدد الجماهير التي سيسمح لها بالحضور. وقال جونسون إن المملكة المتحدة مستعدة لاستضافة المزيد من المباريات إذا طُلب منها ذلك.

والمدن المستضيفة الأخرى هي: دبلن وبلباو وأمستردام وكوبنهاجن وميونخ وروما وسان بطرسبرج وبوخارست وبودابست وباكو.