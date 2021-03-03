شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يضع الترتيبات الأخيرة لرحلة المنتخب إلى كينيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد، اليوم الأربعاء، حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اجتماعا مع محمد بركات، مدير المنتخب، في مقر الاتحاد، عرضا بعده إجراءات سير المعسكر المغلق ومتابعة الاستعدادات الخاصة برحلة الفريق إلى نيروبي على اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد، برئاسة أحمد مجاهد، وعضوية محمد الشواربي وأحمد حسام عوض.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي ٢٥ و٢٩ مارس الحالي ضمن الجولات الختامية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، حيث يتوجه إلى كينيا على متن طائرة خاصة لتوفير كل سبل الدعم والراحة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لجميع أفراد البعثة.

وكان المدير الفني قد تابع كافة الجهود المبذولة من قبل الجهاز الإداري، بقيادة محمد بركات، ومعه مينا سامح وعلي محمد على وفقا للمعايير التي تم الاتفاق عليها بتوفير ملاعب التدريب التي سيخوض عليها المنتخب مرانه خلال فترة تواجده في كينيا واختيار فندق الإقامة بالقرب من ملعب المباراة، والتأكد من عزل البعثة في طابق بعيد عن أي نزلاء وأيضا مراعاة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.

كما عرض مدير المنتخب، في حضور الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب الفريق، نتائج الجولة الاستكشافية التي قام بها إداري الفريق مينا سامح بالسفر إلى كينيا لتفقد كل الأمور والعمل على إتمام كل احتياجات المنتخب، والتي سبق وحددها حسام البدري في آخر اجتماع له مع أعضاء جهازه الفني.

كما تطرق الاجتماع إلى تحديد برنامج الفريق التدريبي، خلال معسكر الفريق الممتد عقب العودة من رحلة كينيا لمواصلة الاستعداد لمواجهة جزر القمر يوم ٢٩.

وبحث الكابتن حسام البدري موقف اللاعبين المحترفين، لاسيما أن أغلبهم لديهم ارتباطات يومي ٢٠ و٢١ مارس، وهو ما يصعب فرصة انضمامهم ببداية معسكر الفريق، والذي من المحتمل أن يبدأ يوم ٢٠ من الشهر الجاري، حيث سينضم المحترفون فى بداية رحلة سفر الفريق إلى كينيا.