شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. إقامة مباراة يوفنتوس ونابولي 17 مارس الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي أن مباراته ضد نابولي ستقام في 17 من شهر مارس الجاري.

حددت رابطة الدوري الإيطالي موعد مباراة يوفنتوس ونابولي الكالتشيو والتي كان من المقرر إقامتها في شهر أكتوبر الماضي.

وكان من المقرر أن يلتقي نابولي مع يوفنتوس على ملعب تورينو في الرابع من شهر أكتوبر الماضي، إلا أن الفريق الضيف لم يستطع السفر إلى تورينو لمواجهة بيانكونيري بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع رابطة الدوري الإيطالي، لاعتباره خاسرًا في مباراة يوفنتوس بنتيجة 3-0 لعدم حضوره للمباراة، وخصم نقطة من رصيده.

وقدم نابولي استئنافا لدى اللجنة الأوليمبية الوطنية الإيطالية بشأن اعتباره خاسرا في المباراة، وصدر القرار بقبول الاستئناف وإعادة المباراة على أن تقام يوم 17 من شهر مارس الجاري.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد نابولي في المرتبة السادسة برصيد 43 نقطة.