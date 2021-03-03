شكرا لقرائتكم خبر عن فينيسيوس يحقق رقمًا تاريخيًا مع ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق البرازيلى فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، رقمًا تاريخيًا خلال مباراة ريال سوسيداد، بعدما دخل بديلًا في الشوط الثانى.

وبحسب صحيفة «ماركا»، فإن فينيسيوس وصل لمباراته رقم 100 بقميص ريال مدريد، ليكون رابع أصغر لاعب في تاريخ النادى يصل إلى هذا الإنجاز بعمر (20 عامًا و7 أشهر و17 يومًا)، ونجح مع الوصول إلى هذا الرقم من إنقاذ فريق الريال من الخسارة على أرضه أمام ريال سوسيداد، بتسجيل هدف التعادل قبل دقيقة من نهاية المباراة.

وسبق فينيسيوس نحو هذا الرقم «راؤول جونزاليس (19 عامًا و3 أشهر و22 يومًا)، وكاماتشو (20 عامًا و3 شهور و20 يومًا)، وإيكر كاسياس (20 عامًا و4 أشهر ويومين)».

بدأت مسيرة فينيسيوس مع الفريق الأول تحت قيادة سانتياجو سولارى، في موسم 2018-2019.