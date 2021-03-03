شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يتجمعون فى مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى تونس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، في التجمع بمطار القاهرة الدولي، استعدادا للسفر إلى تونس على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة الترجي.
ويحل الزمالك ضيفا على الترجي يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وقام الجهاز الإداري للفريق بإنهاء إجرءات سفر اللاعبين والجهاز الفني قبل وصولهم للمطار.
وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، قد أعلن عن قائمة الزمالك لمباراة الترجي والتي جاءت كالتالي:-
حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش»- محمد عواد- محمد أبو جبل.
خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبدالغني- محمود حمدي «الونش»- محمد عبدالسلام- أحمد فتوح- عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي.
خط الوسط: فرجاني ساسي- طارق حامد- إمام عاشور- محمد أشرف «روقا»- يوسف أوباما- أشرف بن شرقي- أحمد سيد «زيزو».
خط الهجوم: مروان حمدي- أسامة فيصل- حميد أحداد- حسين فيصل- حسام أشرف.
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