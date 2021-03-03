شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يتجمعون فى مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، في التجمع بمطار القاهرة الدولي، استعدادا للسفر إلى تونس على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة الترجي.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقام الجهاز الإداري للفريق بإنهاء إجرءات سفر اللاعبين والجهاز الفني قبل وصولهم للمطار.

وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، قد أعلن عن قائمة الزمالك لمباراة الترجي والتي جاءت كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش»- محمد عواد- محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبدالغني- محمود حمدي «الونش»- محمد عبدالسلام- أحمد فتوح- عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي.

خط الوسط: فرجاني ساسي- طارق حامد- إمام عاشور- محمد أشرف «روقا»- يوسف أوباما- أشرف بن شرقي- أحمد سيد «زيزو».

خط الهجوم: مروان حمدي- أسامة فيصل- حميد أحداد- حسين فيصل- حسام أشرف.