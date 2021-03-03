شكرا لقرائتكم خبر عن كورتوا: ريال مدريد يمكنه الفوز على أتلتيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، عن استيائه من التعادل بنتيجة (1-1) ضد ريال سوسيداد، في إطار منافسات الجولة 25 من الليجا، في معقل الميرنجى «ألفريدو دى ستيفانو».

وقال كورتوا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «بدأنا الشوط الثانى بشكل سيئ، والخصم سجل هدفًا رائعًا، والمدرب حوّل الطريقة لثلاثة مدافعين بوجود لوكاس فاسكيز وميندى على الأطراف، وهم استغلوا ذلك».

وأضاف: «لم يصنع لاعبو سوسيداد الكثير من الفرص، وأهدرنا هدفًا مؤكدًا، لكننا سجلنا التعادل، والمنافس فريق جيد، وليست كل المباريات سهلة».

واختتم بالحديث عن مواجهة الديربى ضد الجار أتلتيكو: «مازالت هناك مباريات كثيرة متبقية لمواصلة القتال في الليجا، وفى ملعب واندا ميتروبوليتانو لعبنا كثيرًا ويمكننا الفوز هناك، فنحن في حالة جيدة وبدأنا نستعيد المُصابين».