شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول مشاركة «ديوكوفيتش» فى بطولة «ميامى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الكرواتى جوران إيفانيسيفيتش، مدرب المصنف الأول عالميًا، نوفاك ديوكوفيتش، أنه من غير المرجح مشاركة اللاعب الصربى في بطولة ميامى، التي تنطلق منافساتها في 4 إبريل المقبل.

وقال إيفانيسيفيتش خلال مقابلة مع صحيفة Tennis Majors: «الأمر الواقعى الآن هو عدم مشاركة ديوكوفيتش في أي بطولة قبل موسم الأراضى الترابية، لكن هناك احتمال مشاركته ببطولة ميامي».

وتابع: «لا مجال للاستعجال ويجب التأكد من شفائه من الإصابة، سيخضع للرنين المغناطيسى خلال أسبوعين، وسنرى ما ستسفر عنه النتائج». وأضاف: «لن نخاطر بعودته للبطولات، الأهم هو أن يكون جاهزًا للموسم الترابى، من أجل مواصلة سعيه لحصد لقب رولان جاروس».

وأوضح: «فى السنوات الماضية، لم يتمكن ديوكوفيتش من المشاركة في جميع البطولات، لكنه يستعد بشكل جيد للبطولات الأربع الكبرى، من خلال المشاركة في بطولات تجعله جاهزًا للمنافسة».

وأتم: «أعتقد أننا سنكتفى ببطولات أقل من المعتاد هذا الموسم من أجل الظهور بمستوى قوى في البطولات الكبرى، لن تكون هناك مشكلة لو لعب بطولات أقل من المواسم الماضية».

على جانب آخر، وصل الصربى نوفاك ديوكوفيتش إلى 310 أسابيع، في صدارة التصنيف العالمى للاعبى التنس المحترفين، معادلا الرقم القياسى للسويسرى روجر فيدرر، لكن الأخير ما زال يتفوق عليه في عددها متتالية.

ومع ذلك، يضمن اللاعب الصربى- الذي توج مؤخرا ببطولة أستراليا المفتوحة، للمرة التاسعة في مشواره- تخطى هذا الرقم القياسى في عدد الأسابيع على عرش التصنيف العالمى، في الثامن من مارس الجارى، ليكسر هذا التعادل ويحلق منفردا.

ويحظى فيدرر بالرقم القياسى بالبقاء 237 أسبوعا على التوالى متصدرا التصنيف العالمى، يليه الأمريكى كونرز (160)، ثم الأمريكى من أصل تشيكوسلوفاكى إيفان ليندل (157)، ومكث ديوكوفيتش في الصدارة 122 أسبوعا على التوالى.

واعتلى الصربى صدارة التصنيف للمرة الأولى، حين كان في الـ24 من عمره، في الرابع من يوليو 2011، وظل 122 أسبوعا متتاليا في القمة بين السابع من يوليو 2014 والسادس من نوفمبر 2016.

ولم يشهد التصنيف الصادر هذا الأسبوع تغييرات تذكر، لكن بطولة روتردام يمكن أن تكون ذات أهمية كبيرة للإسبانى رافائيل نادال، الوصيف.