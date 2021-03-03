شكرا لقرائتكم خبر عن «بيكهام» يخطط لخطف رونالدو للدورى الأمريكى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادى إنتر ميامى الأمريكى، المملوك لأسطورة الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام يكثف تحركاته من أجل التعاقد مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس، عقب انتهاء تعاقده مع السيدة العجوز.

وقال موقع «Todo Fichajes» الإسبانى إن مسؤولى فريق إنتر ميامى يدرسون التعاقد بشكل كبير مع كريستيانو رونالدو في صفقة غير متوقعة.

وأشار الموقع الشهير إلى أن رونالدو يفضل اللعب الأمريكى، وهذا الأمر سيساعد في انتقال اللاعب إلى الدورى الأمريكى، وإنهاء مسيرته الاحترافية المليئة بالإنجازات في إنتر ميامى.

كان كريستيانو انتقل إلى صفوف يوفنتوس في صيف 2018، قادمًا من ريال مدريد بمبلغ قدره 120 مليون يورو، ومن المقرر أن ينتهى عقد اللاعب مع يوفنتوس في صيف 2022.

وسبق أن ربطت تقارير صحفية اسم البرغوث الأرجنتينى ليونيل ميسى، لاعب فريق برشلونة، بالنادى الأمريكى، لكن ديفيد بيكهام يفضل التعاقد مع كريستيانو رونالدو في الصيف.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدورى الإيطالى برصيد 46 نقطة، ولديه مواجهة مؤجلة، ويتصدر كريستيانو رونالدو صدارة هدافى الدورى الإيطإلى الموسم الحالى، برصيد 19 هدفا.

على جانب آخر، أكدت جورجينا رودريجيز، صديقة كريستيانو رونالدو، أنها تمنع نجم يوفنتوس من القيام بالأعمال المنزلية، وعلى رأسها تغيير مصابيح الإضاءة.

وقالت جورجينا في تصريحات لمجلة «Sportweek» الإيطالية: «كريستيانو أب رائع وأفضل زوج يمكن أن أحلم به، لكنه لا يطبخ أو يقوم بالأعمال المنزلية».

وأضافت عارضة الأزياء الإسبانية: «بعد التدريب طوال الصباح، يستحق رونالدو أن يجد طبقًا جيدًا من الطعام الساخن المُحضر له خصيصًا بكل حب، لدينا طاهٍ وأحيانًا أقوم أنا بالطبخ».

وتابعت: «قيامه بتغيير المصباح الكهربائى في منزلنا أمر مستحيل، فلدينا أسقف عالية، لو كنت كريستيانو رونالدو هل كنت ستغير المصباح الكهربائى على ارتفاع 20 قدمًا تقريبًا عن الأرض؟».

وأوضحت: «من الأفضل عدم قيامه بذلك، عليه أن يعتنى بنفسه ويكرس جهده ليكون الأفضل في كرة القدم، وسأعتنى أنا بالباقى، أنا أحب الاعتناء بمنزلى وعائلتى».