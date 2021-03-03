شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يحسم عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتباك داخل نادي الزمالك وتحديدا على مستوى اللجنة الثلاثية المؤقتة برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز بعد صدور توصية وتقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري في الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي حيث انتهت الهيئة في تقريرها إلى عدة توصيات أهمها إلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بوقف مرتضى منصور عن مزاولة النشاط الرياضي لمدة 4 سنوات، وعدم الاختصاص الولائي بنظر الطعن أمام المحكمة، وقبول تدخل هاني العتال وممدوح عباس كخصوم في الدعوي.

يأتي هذا في الوقت الذي سبق أن أعلنت اللجنة الأولمبية، قراراها بمنع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي.

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة احترامه لأي قرار سيصدر من قضاء مصر الشامخ وأنه ملتزم بتنفيذ أي قرار يصب في النهاية لمصلحة الزمالك مؤكدا أن استقرار كيان الزمالك هو الفيصل وهو الأساس.

وأضاف وزير الرياضة في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» فيما يتعلق بعودة مرتضى منصور أنه مع قرار المحكمة والقضاء إذا قضى بعودة مرتضى منصور وليس لدينا أي مانع مؤكدا أن القضاء سيقول كلمته في النهاية وعلى الجميع احترام أحكامه وقراراته.