شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يستهدف «دى بول» نجم أودينيزى الإيطالى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى ليفربول نبأ سعيدًا بشأن أحد اللاعبين الذين يراقبهم هذا الموسم، تحسبًا لضمهم في الميركاتو الصيفى المقبل.

وكان العديد من التقارير أكدت أن ليفربول حامل لقب الدورى الإنجليزى الممتاز يسعى بقوة للتعاقد مع لاعب وسط أودينيزى، الأرجنتينى رودريجو دى بول.

وفتح باسكوال مارينو، المدير الرياضى لأودينيزى، الباب أمام رحيل دى بول في الصيف المقبل.

وقال مارينو، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ذا صن» البريطانية: «يتمتع دى بول بسمات يفتقدها العديد من الأندية الكبرى في أوروبا».

وأضاف: «أتمنى ألا يرحل لكن من سيوقع معه في الصيف المقبل سيرفع فريقه إلى مستوى مختلف».

وذكرت الصحيفة البريطانية أن ليفربول مستعد لدفع 26 مليون إسترلينى من أجل لحسم صفقة دى بول.

يُذكر أن ليفربول يسعى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوفه بعد غياب العديد من نجوم الفريق هذا الموسم بسبب الإصابات المختلفة.