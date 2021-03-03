شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات فنية وبدنية قبل السفر لتونس.. وباتشيكو يؤكد ثقته فى لاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران اليوم.

وتحدث الجهاز الفني مع اللاعبين عن الفترة المقبلة ولقاء الترجي السبت القادم، مؤكدا ثقته في الجميع في تحقيق نتيجة إيجابية.

وطالب الجميع بالتركيز وتقديم أفضل ما لديهم خلال الوقت القادم. وفي النهاية تعاهد الجميع على تقديم الأفضل، وتحقيق نتيجة إيجابية في مشوار الفريق الأفريقي بدوري المجموعات.

ووضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا للاعبين تحت قيادة بيدرو مدرب الأحمال، وذلك على هامش التدريبات الجماعية للفريق، وأدى اللاعبون الركض لمدة دقائق، أعقبه بعض التدريبات التأهيلية الأخرى، سواء بالكرة أو بدون كرة، وحرص الجهاز على أن تكون الحصة التأهيلية متوازنة، بسبب سفر الفريق اليوم إلى تونس من أجل مواجهة الترجي وذلك منعا للإجهاد.

كما أدى لاعبو الفريق حصة فنية قوية على هامش المران، وركز باتشيكو المدير الفني، ومعه مدحت عبدالهادي المدرب العام على تنفيذ بعض الأمور الخططية وأدوار اللاعبين داخل الملعب خلال هذه الحصة.

عقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية تم خلالها تطبيق الجمل الفنية وسط تركيز قوي من اللاعبين وجدية استعدادا لمواجهة الترجي. وحرص باتشيكو وعبدالهادي على منح توجيهات للاعبين خلال التقسيمة.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الترجي التونسي السبت المقبل بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.