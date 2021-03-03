اخبار الرياضه

«باخ»: تطعيم الكثير من الرياضيين قبل أوليمبياد طوكيو

0 نشر
أيمن هريدي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «باخ»: تطعيم الكثير من الرياضيين قبل أوليمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، إنه سيتم تطعيم الكثير من الرياضيين بلقاح المستجد، قبل السفر إلى اليابان للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية، المقررة في طوكيو صيف العام الجاري.

وأوضح باخ، اليوم الأربعاء، في بداية اجتماع عبر الاتصال المرئي، مع اللجنة المنظمة لأوليمبياد طوكيو، أن «عددا كبيرا» من اللجان الأوليمبية الوطنية الــ206 الأعضاء في اللجنة الدولية، نجح بالفعل في تأمين اللقاحات لرياضييه.

وأضاف أن أغلب اللجان الأوليمبية الوطنية الأخرى، تجري محادثات مع حكومات بلادها، لضمان تطعيم الرياضيين المشاركين بالأوليمبياد، عقب تطعيم الفئات الأكثر عرضة لمخاطر فيروس كورونا.

وقال باخ إن تدابير الوقاية من فيروس كورونا، تعد «مفتاح النجاح» لأوليمبياد طوكيو 2020.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    183,010

  • تعافي

    141,347

  • وفيات

    10,736

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا