شكرا لقرائتكم خبر عن «باخ»: تطعيم الكثير من الرياضيين قبل أوليمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، إنه سيتم تطعيم الكثير من الرياضيين بلقاح فيروس كورونا المستجد، قبل السفر إلى اليابان للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية، المقررة في طوكيو صيف العام الجاري.

وأوضح باخ، اليوم الأربعاء، في بداية اجتماع عبر الاتصال المرئي، مع اللجنة المنظمة لأوليمبياد طوكيو، أن «عددا كبيرا» من اللجان الأوليمبية الوطنية الــ206 الأعضاء في اللجنة الدولية، نجح بالفعل في تأمين اللقاحات لرياضييه.

وأضاف أن أغلب اللجان الأوليمبية الوطنية الأخرى، تجري محادثات مع حكومات بلادها، لضمان تطعيم الرياضيين المشاركين بالأوليمبياد، عقب تطعيم الفئات الأكثر عرضة لمخاطر فيروس كورونا.

وقال باخ إن تدابير الوقاية من فيروس كورونا، تعد «مفتاح النجاح» لأوليمبياد طوكيو 2020.