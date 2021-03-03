شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن موعد تجديد عقود علي معلول وصلاح محسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحسم لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى ملف تمديد عقد الثنائى على معلول وصلاح محسن، عقب مباراة الفريق أمام فيتا كلوب الكونغولى المقررة السبت المقبل في الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

جاء ذلك بعد توصل اللجنة إلى موافقة مبدئية من اللاعبين على تمديد عقديهما، ووفقا لمصدر داخل النادى فإن معلول ومحسن سوف يجددان عقديهما حتى 2024 لكن بدون الإفصاح عن المقابل المادى المقرر أن يتقاضاه اللاعبان.

وأضاف المصدر أن لجنة التعاقدات استطلعت رأى بيتسو موسميانى المدير في ملف تجديد العقود وحصلت على الضوء الأخضر من المدرب بشأن تمديد عقد معلول ومحسن نظرا لأهمية الأول مع الفريق ورفض إعارة الأخير لحاجة الفريق إلى جهودهما في الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن المرحلة الجديدة من تجديد العقود سوف تشمل عمرو السولية والنيجيري جونيور أجايي حيث من المقرر أن ينتهي عقودهم في 2022.

وشهدت الفترة الماضية قيام الإدارة الحمراء بتجديد عقود حمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد الشناوي وسعد الدين سمير.