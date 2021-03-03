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بيولي يعلن قائمة ميلان لمواجهة أودينيزي

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أحمد رضا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بيولي يعلن قائمة ميلان لمواجهة أودينيزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، قائمة الروسونيري لمواجهة أودينيزي المقرر إقامتها في العاشرة إلا الربع مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب «سان سيرو» ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة .

وضمت قائمة ميلان 21 لاعباً لمواجهة أودينيزي وهم:

حراسة المرمي: دوناروما، أنطونيو دوناروما، تاتاروسانو.

الدفاع: كالابريا، دالوت، جابيا، هيرنانديز، كالولو، كايير، رومانيولي، توموري.

خط الوسط: كاستييخو، دياز، هاوجي، كيسي، كرونيتش، ميتي، ساليمايكيرس، تونالي.

الهجوم: لياو، ريبيتش.

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