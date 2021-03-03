شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات بالجملة عن قائمة باريس سان جيرمان أمام بوردو بالدورى الفرنسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان قائمة اللاعبين، التي ستخوض مباراة بوردو، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الفرنسي.

وتضم القائمة 22 لاعبا هم: كيلور نافاس، ريكو، لوتيلييه، باكير، كيرير، ماركينيوس، ديالو، بيمبيلي، داجبا، كورزاوا، كيمبيمبي، رافينيا، سيمونز، دانيلو، هيريرا، باريديس، جانا جايي، دراكسلر، ميشو، كين وإيكاردي وسارابيا.

في المقابل يغيب عن صفوف الفريق الباريسي أسماء ثقيلة للإصابة والإيقاف، وهم: نيمار جونيور، آنخيل دي ماريا، كيليان مبابي، فلورينزي، بيرنات، فيراتي مع اللاعب الصاعد دينيس فرانكي.

يذكر أن سان جيرمان يحتل وصافة الليج وان برصيد 57 نقطة بينما يحتل بوردو المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.