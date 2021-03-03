شكرا لقرائتكم خبر عن منع حضور مشجعين من خارج اليابان لمنافسات أوليمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعتزم الحكومة اليابانية منع حضور المشجعين من خارج البلاد، لفعاليات دورة الألعاب الأوليمبية المقررة في العاصمة طوكيو هذا العام.

جاء ذلك طبقا لما ذكرته صحيفة «ماينيتشي» اليابانية، نقلا عن مصادر لم تفصح عنها.

وأشارت المصادر إلى أن ذلك يأتي في ظل المخاوف المتزايدة لدى اليابانيين بشأن انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الصحيفة أن مزيدا من المناقشات ستجرى بشأن إمكانية السماح للمشجعين اليابانيين بحضور المنافسات، والعدد الذي سيسمح به، موضحة أن القرار النهائي في هذا الشأن سيتخذ في وقت لاحق الشهر الجاري.

كانت دورة الألعاب الأوليمبية «طوكيو 2020» تأجلت إلى العام الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وكشفت استطلاعات للرأي أجريت مؤخرا في اليابان، أن أغلبية اليابانيين يؤيدون تأجيل الدورة الأوليمبية أو إلغاءها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي القول: «في ظل الظروف الحالية، لا يمكن استقبال مشجعين من الخارج، ويأتي ذلك رغم أن اللجنة المنظمة للأوليمبياد أكدت في ديسمبر الماضي رغبتها في استقبال أكبر عدد ممكن من المشجعين من الخارج.