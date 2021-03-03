شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يكشف موقف المصابين من مواجهة وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور محمد طه مهنا، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن موقف اللاعبين المصابين من مواجهة وادي دجلة.

ويلتقي الإسماعيلي مع وادي دجلة، الجمعة المقبل، على استاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد طه، في تصريحات صحفية: «محمد صادق جناح الفريق يعاني من شد في منشأ العضلة الخلفية، واللاعب سيخضع لاختبار طبى غدا الخميس، للوقوف على مدى استعداده للحاق بمواجهة وادي دجلة».

وأضاف: «حسين السيد، ظهير أيسر الفريق، تعرض لكدمة قوية وسيخضع للأشعة لتحديد موقفه من المباراة».

واختتم: «أحمد مصطفى ومحمد عمار أصيبا بتمزق عميق في العضلة الخلفية ويحتاجان لفترة تمتد لأسبوعين قبل العودة للتدريبات».