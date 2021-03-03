شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يكشف موقف المصابين من مواجهة وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور محمد طه مهنا، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن موقف اللاعبين المصابين من مواجهة وادي دجلة.
ويلتقي الإسماعيلي مع وادي دجلة، الجمعة المقبل، على استاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
وقال محمد طه، في تصريحات صحفية: «محمد صادق جناح الفريق يعاني من شد في منشأ العضلة الخلفية، واللاعب سيخضع لاختبار طبى غدا الخميس، للوقوف على مدى استعداده للحاق بمواجهة وادي دجلة».
وأضاف: «حسين السيد، ظهير أيسر الفريق، تعرض لكدمة قوية وسيخضع للأشعة لتحديد موقفه من المباراة».
واختتم: «أحمد مصطفى ومحمد عمار أصيبا بتمزق عميق في العضلة الخلفية ويحتاجان لفترة تمتد لأسبوعين قبل العودة للتدريبات».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
183,010
-
تعافي
141,347
-
وفيات
10,736