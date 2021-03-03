نجم ريال مدريد جاهز للقاء الديربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

كشفت تقارير صحف إسبانية، أن الفرنسي المخضرم كريم ​بنزيما​ مهاجم ​ريال مدريد​، قد اقترب من العودة لتدريبات الفريق استعداداً للقاء الديربي المرتقب امام الجار اللدود اتلتيكو.



ويغيب بنزيما منذ مباراة فالنسيا الشهر الماضي، وحتى الآن لم يشارك في التدريبات الجماعية مع النادي الملكي.

ووفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية، فان بنزيما قد أنهى مران اليوم على العشب بصورة طبيعية، ومن المفترض أن يشارك في تدريبات الغد الجماعية مع الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان يشعر بالاطمئنان بشأن مواطنه الفرنسي وهداف الفريق، خاصة أن الطاقم الطبي أبلغه بتخطي بنزيما برنامجه التأهيلي بنجاح.

يذكر ان لقاء الديربي سيقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل الروخي بلانكوس الاحد القادم.