لايوفيتش يتأهل للدور الثاني في بطولة روتردام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

حسم لاعب ​التنس​ الصربي ​دوسان لايوفيتش​ التأهل للدور الثاني من منافسات ​بطولة روتردام​ الدولية لكرة المضرب للرجال بعد هزيمة المصنف الثالث عالمياً الروسي ​دانييل ميدفيديف​ بنتيجة مجموعتين نظيفتين ( 2 - 0 ) تفاصيلها 7 - 6 و6 - 4 في وقت ناهز الساعتين.



وكان قد حقق اللاعب الكازاخستاني ​اليكساندر ​بوبليك​​ المفاجأة بعد اقصاء المصنف الثالث ضمن منافسات ​بطولة روتردام​، الألماني ​​ساشا زفيريف​​ من الدور الأول بواقع مجموعتين نظيفتين وبنتيجة 5 - 7 و3 - 6، ليحقق أكبر فوز في مسيرته الإحترافية من حيث التصنيف.