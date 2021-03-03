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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لايوفيتش يتأهل للدور الثاني في بطولة روتردام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021
حسم لاعب التنس الصربي دوسان لايوفيتش التأهل للدور الثاني من منافسات بطولة روتردام الدولية لكرة المضرب للرجال بعد هزيمة المصنف الثالث عالمياً الروسي دانييل ميدفيديف بنتيجة مجموعتين نظيفتين ( 2 - 0 ) تفاصيلها 7 - 6 و6 - 4 في وقت ناهز الساعتين.
وكان قد حقق اللاعب الكازاخستاني اليكساندر بوبليك المفاجأة بعد اقصاء المصنف الثالث ضمن منافسات بطولة روتردام، الألماني ساشا زفيريف من الدور الأول بواقع مجموعتين نظيفتين وبنتيجة 5 - 7 و3 - 6، ليحقق أكبر فوز في مسيرته الإحترافية من حيث التصنيف.