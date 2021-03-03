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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بودكويسكي: سباقات يوم السبت ستكون حماسية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021
كشفت التقارير الصحافية الميكانيكية أنه بالامكان تسمية سباقات السرعة التي من المقرر ان يوم السبت والتي تم إقتراحها لثلاث جولات من بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا واحد لموسم 2021 بإسم التصفيات الفائقة.
وقال المدير التنفيذي لشركة (البين) بودكويسكي حول هذا الاقتراح:" أياً ما كان سيطلق على هذه السباقات المثيرة حالياً والأرجح إسم التصفيات الفائقة. ستكون حماسية للغاية. إنها ثلاث أيام من الإثارة المنتظرة".