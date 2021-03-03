بودكويسكي: سباقات يوم السبت ستكون حماسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

كشفت التقارير الصحافية الميكانيكية أنه بالامكان تسمية سباقات السرعة التي من المقرر ان يوم السبت والتي تم إقتراحها لثلاث جولات من بطولة العالم لسباقات سيارات ​الفورمولا واحد​ لموسم 2021 بإسم التصفيات الفائقة.



وقال المدير التنفيذي لشركة (​البين​) ​بودكويسكي​ حول هذا الاقتراح:" أياً ما كان سيطلق على هذه السباقات المثيرة حالياً والأرجح إسم التصفيات الفائقة. ستكون حماسية للغاية. إنها ثلاث أيام من الإثارة المنتظرة".