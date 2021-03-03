بطولة الدوحة للتنس: كيربر خارج المنافسة وازارينكا تتخطى سيغموند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

تأهلت الاستونية انيت كونتافيت الى الدور الثالث في بطولة الدوحة لتنس السيدات والمقامة في قطر بعد فوزها على الالمانية انجليك ​كيربر​.



ففي الدور الثاني للبطولة، فازت كونتافيت على كيربر بمجموعتين لا شيء وبواقع 6-1 و 6-4.

وفي مباراة اخرى، صعدت البيلاروسية فيكتوريا ​ازارينكا​ الى نفس الدور بفوزها على الالمانية لورا سيغموند بنتيجة 2-0 وبواقع 6-4 و 6-2.

وودعت الاتفية يلينا ​اوستابينكو​ منافسات البطولة بخسارتها امام الاميركية جيسيكا بيغولا بمجموعتين لا شيء وبواقع 6-2 و 7-5.