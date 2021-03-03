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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بطولة الدوحة للتنس: كيربر خارج المنافسة وازارينكا تتخطى سيغموند والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021
تأهلت الاستونية انيت كونتافيت الى الدور الثالث في بطولة الدوحة لتنس السيدات والمقامة في قطر بعد فوزها على الالمانية انجليك كيربر.
ففي الدور الثاني للبطولة، فازت كونتافيت على كيربر بمجموعتين لا شيء وبواقع 6-1 و 6-4.
وفي مباراة اخرى، صعدت البيلاروسية فيكتوريا ازارينكا الى نفس الدور بفوزها على الالمانية لورا سيغموند بنتيجة 2-0 وبواقع 6-4 و 6-2.
وودعت الاتفية يلينا اوستابينكو منافسات البطولة بخسارتها امام الاميركية جيسيكا بيغولا بمجموعتين لا شيء وبواقع 6-2 و 7-5.