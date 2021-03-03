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بطولة الدوحة للتنس: كيربر خارج المنافسة وازارينكا تتخطى سيغموند

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بطولة الدوحة للتنس: كيربر خارج المنافسة وازارينكا تتخطى سيغموند والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

تأهلت الاستونية انيت كونتافيت الى الدور الثالث في بطولة الدوحة لتنس السيدات والمقامة في قطر بعد فوزها على الالمانية انجليك ​كيربر​.

ففي الدور الثاني للبطولة، فازت كونتافيت على كيربر بمجموعتين لا شيء وبواقع 6-1 و 6-4.

وفي مباراة اخرى، صعدت البيلاروسية فيكتوريا ​ازارينكا​ الى نفس الدور بفوزها على الالمانية لورا سيغموند بنتيجة 2-0 وبواقع 6-4 و 6-2.

وودعت الاتفية يلينا ​اوستابينكو​ منافسات البطولة بخسارتها امام الاميركية جيسيكا بيغولا بمجموعتين لا شيء وبواقع 6-2 و 7-5.  

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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