مورينيو يلوم ريال مدريد على بداية بايل البطيئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

ألقى المدرب جوزيه ​مورينيو​ باللوم على بداية اللاعب غاريث ​بايل​ البطيئة للموسم على نادي ​ريال مدريد​، لافتا إلى أن فريق ​توتنهام​ يجني الآن فوائد التعامل الصبور مع وصول الويلزي إلى القمة.



وقال مورينيو: "على مدى العامين الماضيين، كان لديه ما لديه في مدريد. إسألهم. ربما إذا أجابوا على سؤالك، يمكنك أن تفهم بشكل أفضل سبب استغراقه لبعض الوقت حتى استعاد مستواه. ربما كان التحلي بالصبر هو السبب الرئيسي في وصوله إلى المستوى الذي أظهره في الأسبوعين الماضيين".