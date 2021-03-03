ارسنال يفاوض سلتيك لضم مهاجمه الشاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

كشفت تقارير صحف إنكليزية، ان نادي ​ارسنال​ قد أجرى اتصالاته مع سلتيك الاسكتلندي تمهيداً لضم مهاجمه أودسون إدوارد.



ويبحث الغانرز عن خيارات جديدة لتعويض احتمال مغادرة الكسندر لاكازيت هذا الصيف، وتقول التقارير إن إدوارد مهاجم سلتيك يناسب أسلوب الغانرز.

واضافت التقارير، أن النادي اللندني قد أجرى اتصالات وأن سلتيك قد حدد مبلغ 21.5 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن لاعبه.

وانضم إدوارد من باريس سان جيرمان في عام 2018 بعد أن لعب سابقاً في صفوف غلاسكو رينجرز على سبيل الاعارة.

وأحرز ​ادوارد​ 21 هدفا في 34 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم على ملعب "سلتيك بارك".