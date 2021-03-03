مرتضى منصور ينتصر قضائيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

قررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري المصري، بالموافقة على الطعن المقام من رئيس ​الزمالك​ السابق، ​مرتضى منصور​، والذي طالب فيه بإلغاء قرار إيقافه من قبل اللجنة الأولمبية.



وانتهت الهيئة في تقريرها إلى عدة توصيات أهمها، إلغاء قرار اللجنة الأولمبية بوقف مرتضي منصور عن مزاولة النشاط الرياضي لمدة 4 سنوات، وعدم الاختصاص الولائي بنظر الطعن أمام المحكمة، وقبول تدخل هاني العتال، وممدوح عباس كخصوم في الدعوي.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، أصدرت في أكتوبر الماضي، قرارا باستبعاد مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك لكرة القدم، ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه.