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الاتحاد الإيطالي يحدد موعد مباراة يوفنتوس ونابولي المؤجلة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الإيطالي يحدد موعد مباراة يوفنتوس ونابولي المؤجلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

أعلنت رابطة لكرة القدم بأن المباراة بين يوفنتوس ونابولي المؤجلة منذ 4 أكتوبر (تشرين الأول) بسبب جائحة كوفيد-19 وإصابة لاعبين عدة في صفوف الفريق الجنوبي، ستقام في 17 مارس (آذار) الحالي. واكتفى بيان صادر عن الرابطة بالإعلان عن تاريخ المباراة وموعد انطلاقها في تمام الساعة 21:45 بتوقيت أبوظبي. ولم يتوجه نابولي في حينها إلى تورينو لخوض المباراة ضدّ "السيدة العجوز" بسبب وجود حالات إيجابية عدة في صفوفه، فاعتُبر الأول منسحباً من المواجهة وتم تخسيره بنتيجة 0-3. بيد أن لجنة ضمن اللجنة الأولمبية الإيطالية قررت رفع العقوبة عن نابولي في يناير (كانون الثاني) الماضي وأمرت بإعادة المباراة.


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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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