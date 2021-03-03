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أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأربعاء

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

يسعى لقلب الطاولة على ضيفه إشبيلية في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بينما يمني ميلان النفس في زيادة الضغط على متصدر إنتر.   22:00     بيرنلي     X     ليستر سيتي  22:00     شيفيلد يونايتد     X     أستون فيلا  00:15     كريستال بالاس     X     مانشستر يونايتد  الدوري الإيطالي  21:30     ساسولو     X     نابولي  23:45     فيورنتينا     X     روما  23:45     ميلان     X     أودينيزي  الدوري الفرنسي  00:00     بوردو     X     باريس سان جيرمان  كأس ملك إسبانيا  00:00     برشلونة     X     إشبيلية  كأس العرش المغربي  20:00     الرجاء     X     اتحاد سيدي قاسم   


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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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