أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأربعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

يسعى برشلونة لقلب الطاولة على ضيفه إشبيلية في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بينما يمني ميلان النفس في زيادة الضغط على متصدر الدوري الإيطالي إنتر. الدوري الإنجليزي 22:00 بيرنلي X ليستر سيتي 22:00 شيفيلد يونايتد X أستون فيلا 00:15 كريستال بالاس X مانشستر يونايتد الدوري الإيطالي 21:30 ساسولو X نابولي 23:45 فيورنتينا X روما 23:45 ميلان X أودينيزي الدوري الفرنسي 00:00 بوردو X باريس سان جيرمان كأس ملك إسبانيا 00:00 برشلونة X إشبيلية كأس العرش المغربي 20:00 الرجاء X اتحاد سيدي قاسم

