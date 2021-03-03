زوجته السابقة: مارادونا كان مخطوفاً من قبل محاميه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

قالت زوجة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا، كلاوديا بيافانيي، ووالدة دالما وجيانينا، إن زوجها كان "مخطوفاً" من قبل محاميه ماتياس مورلا. وأثناء تواجد ماوريسيو داليساندرو محامي مورلا، الذي تتهمه أسرة مارادونا بكونه أحد الأسباب الرئيسة وراء وفاة الأسطورة الراحل عن عمر 60 عاماً في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بقناة أميريكا التلفزيونية، أجرت بيافانيي مداخلة هاتفية. وأكدت الزوجة السابقة لمارادونا: "يحاول تصويري على أنني شريرة الفيلم، والحقيقة أنني لست على هذا النحو وهو يعلم ذلك، كما يدافع عن شخص كان يختطف دييغو، لا أستطيع مواصلة الاستماع إلى العبث الذي يقال". وأوضحت بيافانيي أنها ظلت على علاقة طيبة ببطل العالم السابق رغم الخلاف القضائي بينهما على جوانب مادية. وأضافت: "كان حانقاً أثناء الإجراءات لكننا التقينا بعدها ومنحني عناقاً وراقصني، لكنكم لم تعلموا بذلك، نعم كنت أحادث دييغو رغم أننا لم نفعل ذلك علانية وكانت بيننا قضايا، كنا نفصل بين الأمور".

