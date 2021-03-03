برشلونة يخسر 1.2 مليون يورو بسبب فضيحة "بارسا غيت"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

قدرت شرطة إقليم كاتالونيا الإسباني موسوس دا سكوادرا قيمة "الضرر" الذي تعرض له نادي برشلونة بسبب "تجاوز" أعضاء الإدارة السابقة "حد صلاحياتهم" فيما يُسمى بفضيحة "بارسا غيت"، بما بين 843 ألف إلى 1.2 مليون يورو. وتواجه الإدارة السابقة لبرشلونة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو اتهامات بتعاقدها مع شركة I3 Ventures لتنفيذ حملة تشهير عبر شبكات التواصل الاجتماعي ضد أفراد وكيانات لا تدعم مجلس إدارة النادي السابقة. وقامت تلك الشركة بنشر انتقادات ضد لاعبي الفريق ومدربيه، ومن بينهم قائد "البلاوغرانا" ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وزميلهما السابق تشافي هيرنانديز، وكذلك المدير الفني الأسبق بيب غوارديولا، ما تسبب في جدلاً واسعاً، ودفع في النهاية باستقالة 6 من أعضاء مجلس إدارة بارتوميو، الذي اضطر للتخلي عن منصبه في النهاية عقب حملة لسحب الثقة منه ومجلس إدارته. وعلى خلفية هذه الفضيحة تم استدعاء بارتوميو ومجموعة من معاونيه للمثول أمام القضاء يوم الإثنين، حيث تمسكوا جميعاً بحقهم في عدم الإدلاء بشهادتهم أمام الشرطة، قبل أن يتم الإفراج عنهم لاحقاً. وكشف تقرير الشرطة أن شركة I3 Ventures وضعت قائمة سوداء لصحافيين ينتقدون إدارة بارتوميو وكذلك لأعضاء من محيط النادي، وذلك في بريد إلكتروني داخلي صادر يوم 7 يونيو (حزيران) 2018. وتعد هذه أحد الأدلة التي عثرت عليها الشرطة أثناء تفتيش مكاتب I3 Ventures ضمن التحقيق في عملية (بارسا غيت)، مشيرة إلى أن البريد الإلكتروني كان يهدف للتحضير لاجتماع بهذا الخصوص.

