الدوري الإيطالي: ميلان لتضييق الخناق على إنتر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

يستضيف ميلان فريق أودينيزي اليوم الأربعاء، على إستاد سان سيرو، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإيطالي. ويدخل ميلان المباراة في وصافة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 52 نقطة، متأخراً بفارق 4 نقاط عن إنتر ميلان صاحب الصدارة برصيد 56 نقطة، بينما يحتل فريق أودينيزي المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة. ويطمح "الروسونيري" في مواصلة انتصاراته في "الكالتشو"، بعد عودته لنغمة الفوز خلال لقاء الجولة الماضية على حساب روما بنتيجة 2–1. ويفتقد الفريق "اللومباردي" في مواجهة اليوم، الثنائي زلاتان إبراهيموفيتش والتركي هاكان تشالهانغولو بسبب الإصابة، التي تعرضا لها خلال لقاء روما الأخير، بجانب استمرار غياب لاعب الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر والمهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش للإصابة أيضاً. وحقق ميلان الفوز على أودينيزي في آخر مواجهتين بالدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو، وفي حال تحقيق "الروسونيري" الفوز في مباراة الليلة، فهو الأمر الذي لم يحدث منذ عام 2008، كما أن آخر فوز حققه فريق أودينيزي في سان سيرو بهدف نظيف كان في سبتمبر (أيلول) 2016.

