شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يبحث عن صدارة كأس العالم للراليات الصحراوية والان مع التفاصيل
ومن جهة أخرى، سوف يبدأ سفير رياضة المحركات السعودية من الشرقية رحلة الدفاع عن لقب بطل بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية التي فاز فيها عام 2019 والتي توقفت في العام الماضي نتيجة لتداعيات جائحة فايروس كورونا في العالم.
وقد فاز الراجحي بلقب رالي الشرقية في 2019 ضمن البطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية وفي عامي 2008 و2010 ضمن بطولة الشرق الأوسط للراليات.
وقال يزيد الراجحي: «انا في اتم الاهبة والاستعداد لخوض غمار باها الشرقية الذي ينضم للمرة الأولى الى جولات كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة باها، تغمرني السعادة البالغة لرؤية بلادي وهي تستضيف الجولات العالمية واحدة تلو الأخرى سواءً في الراليات او البطولات الأخرى»، واضاف: «أحب الشرقية وتضاريسها كما أحب أهلها وتسعدني العودة للمنافسة فيها، الشرقية قريبة من قلبي فقد سبق ان حققت الفوز بلقبها أكثر من مرة آخرها في 2019 على متن تويوتا هايلوكس مع مساعدي مايكل اور، وفي الواقع شهدنا منافسة شرسة في 2019 مع كارلوس ساينز وهذا ما سنفتقده هذا العام ولكنني متأكد من أننا سنكررها مرة أخرى في المستقبل»، موضحا أن طموحه تكرار الفوز والتصدر سواء على الصعيد الدولي او الوطني، لافتا إلى أن المنافسة لا تخلو من المفاجآت والصعاب وانه سوف يبذل كل ما بوسعه لتحقيق الفوز.