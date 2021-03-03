282 جواداً في النسخة 22 لمهرجان الشارقة للجواد العربي

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق «مهرجان الشارقة الدولي الثاني والعشرون للجواد العربي»، والذي يقام بالتعاون مع الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة (الإيكاهو) وبرعاية هيئة مطار الشارقة الدولي، الراعي الرسمي للمهرجان وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي وبالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية.

ويشارك في المهرجان 282 جواداً يمثلون 11 دولة وهي الإمارات، مصر، السعودية، الكويت، العراق، لبنان، ليبيا، كازاخستان، أستراليا، أمريكا، وبولندا.

ويترأس الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق اللجنة العليا المنظمة، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية، مديراً للمهرجان.

تبدأ فعاليات المهرجان في الساعة الثالثة ظهر الخميس، على أرض الميدان الرملي الخارجي بالشوط الأول والمخصص للمهرات بعمر سنة واحدة مقسم إلى فئتين (أ، ب) القسم «أ» ويشارك فيه 16 جواداً، ويليه الشوط الثاني والمخصص للمهرات بعمر سنتين مقسم إلى فئتين (أ، ب) القسم «أ» بمشاركة 20 جواداً والقسم «ب» بنفس العدد، ويليه الشوط الثالث والمخصص للمهرات بعمر ثلاث سنوات، بمشاركة 25 جواداً.

أما اليوم الثاني (الجمعة) فينطلق بالشوط الرابع والمخصص لفئة الأفراس بعمر 4 حتى 6 سنوات، بمشاركة 22 جواداً ويليه الشوط الخامس المخصص لفئة الأفراس بعمر 7 إلى 9 سنوات بمشاركة 18 جواداً، ويليه الشوط السادس لفئة الأفراس بعمر 10 سنوات فأكبر بمشاركة 8 أفراس، ويليه الشوط السابع والمخصص لفئة المهور بعمر سنة واحدة مقسم إلى فئتين «أ، ب» القسم «أ» بمشاركة 13 جواداً، ثم القسم «ب» بمشاركة 14 جواداً.

يليه الشوط الثامن والمخصص للمهور بعمر سنتين بمشاركة 25 جواداً ثم الشوط التاسع والمخصص المهور بعمر 3 سنوات، وبمشاركة 20 جواداً.

وسيكون السبت اليوم الختامي للمهرجان وينطلق بالشوط العاشر وهو المخصص لفئة الفحول بعمر 4 إلى 6 سنوات مقسم إلى فئتين «أ، ب» وذلك بمشاركة 18 جواداً لكل فئة.

ويليه الشوط الحادي عشر وهو شوط الفحول بعمر 7 إلى 9 سنوات بمشاركة 20 جواداً ويليه بالشوط الثاني عشر وهو شوط الفحول بعمر 10 سنوات فأكبر بمشاركة 14 جواداً.

ويتأهل كل من الخيول الحائزة على المراكز الأول والثاني والثالث للمشاركة في أشواط البطولة وهي 6 أشواط، وهي بطولة المهرات بعمر سنة، وبطولة المهرات بعمر سنتين وثلاث سنوات وبطولة الأفراس وبطولة المهور بعمر سنة، وبطولة المهور بعمر سنتين وثلاث سنوات وبطولة الفحول.

وأكد الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، أن هذا المهرجان سيكون مسك الختام لبطولات النادي للموسم الحالي؛ حيث أتمها وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب الظروف التي يمر بها العالم في الوقت الحالي.