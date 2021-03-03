اخبار الرياضه

مباراة يوفنتوس ونابولي المؤجلة ستقام في 17 مارس

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة يوفنتوس ونابولي المؤجلة ستقام في 17 مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة لكرة القدم أن المباراة بين يوفنتوس ونابولي المؤجلة منذ 4 أكتوبر بسبب جائحة «كوفيد 19» وإصابة لاعبين عديدين في صفوف الفريق الجنوبي ستقام في 17 مارس الجاري، واكتفى بيان صادر عن الرابطة بالاعلان عن تاريخ المباراة وموعد انطلاقها،
ولم يتوجه نابولي في حينها إلى تورينو لخوض المباراة ضدّ فريق «السيدة العجوز» بسبب وجود حالات إصابة عديدة بفيروس «كوفيد 19» في صفوفه، فاعتُبر الفريق الأول منسحباً من المواجهة وتم تخسيره بنتيجة صفر-3، بيد أن لجنة ضمن اللجنة الأولمبية الإيطالية قررت رفع العقوبة عن نابولي في يناير الماضي وأمرت بإعادة المباراة. 

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا