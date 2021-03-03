شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة يوفنتوس ونابولي المؤجلة ستقام في 17 مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم أن المباراة بين يوفنتوس ونابولي المؤجلة منذ 4 أكتوبر بسبب جائحة «كوفيد 19» وإصابة لاعبين عديدين في صفوف الفريق الجنوبي ستقام في 17 مارس الجاري، واكتفى بيان صادر عن الرابطة بالاعلان عن تاريخ المباراة وموعد انطلاقها،

ولم يتوجه نابولي في حينها إلى تورينو لخوض المباراة ضدّ فريق «السيدة العجوز» بسبب وجود حالات إصابة عديدة بفيروس «كوفيد 19» في صفوفه، فاعتُبر الفريق الأول منسحباً من المواجهة وتم تخسيره بنتيجة صفر-3، بيد أن لجنة ضمن اللجنة الأولمبية الإيطالية قررت رفع العقوبة عن نابولي في يناير الماضي وأمرت بإعادة المباراة.