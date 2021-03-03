مدرب سيمبا يوجه رسالة للإسماعيلي بشأن مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

عبّر الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي والحالي لسيمبا التنزاني، عن أمنيته في فوز "الدراويش" على الأهلي في المقبلة بينهما.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة وادي دجلة يوم الجمعة المقبلة، ثم مواجهة الأهلي على استاد الاسكندرية يوم الأربعاء المقبل ضمن حسابات الأسبوع الـ12 من مسابقة دوري we المصري.

جوميز قال في تصريحات عبر "الخليج 365" اليوم الأربعاء، أتمنى أن يستعيد الإسماعيلي نغمة الانتصارات مجددًا، وتحقيق الفوز على الأهلي.

وأشار مدرب سيمبا الحالي، إلى أنه يحرص على متابعة أخبار الإسماعيلي، لافتًا إلى أنه يعلم مدى حزن الجماهير على وضع الفريق الحالي.

ويعاني الإسماعيلي خلال الموسم الحالي (2020 - 2021) على مستوى النتائج حيث لم يحقق "الدراويش" أي انتصار سوى في مناسبة واحدة كانت على حساب فريق أسوان بالفوز بهدفين دون رد بعد خوض 13 مباراة.

ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير في جدول المسابقة برصيد تسع نقاط بفارق نقطة عن خصمه المقبل وادي دجلة صاحب المركز الأخير.

جدير بالذكر أن جوميز سبق وأن تولى الإسماعيلي في الموسم الماضي قبل أن يتجه للمريخ السوداني ومنه إلى صفوف سيمبا التنزاني والذي يقوده حاليًا في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.