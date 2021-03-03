كلوب: أليسون جاهز للقاء تشيلسي.. عدنا للمنافسة.. وتوخيل "خادع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن مواجهة تشيلسي المقرر إقامتها غدًا الخميس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بجانب عودة أليسون بيكر حارس مرمى الريدز.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع تشيلسي مساء غد الخميس على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة بريميرليج.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال كلوب: "أليسون سيعود لحراسة مرمى ليفربول ضد تشيلسي، فابينيو يشعر بتحسن ويبدو جاهزًا للمشاركة، أما جوتا فقد تدرب مع الفريق بشكل جزئي".

وعن مواجهة تشيلسي، قال: "تشيلسي ناجح تحت قيادة توماس توخيل حتى الآن، أحدث الكثير من التغييرات، جورجينيو ظهر بشكل أفضل، من الصعب الحصول على الاستحواذ أكبر من تشليسي، علينا العمل بشكل جيد وعلينا التحلي بالصبر.. إنهم فريق كبير".

وعن توخيل، قال المدرب الألماني: "توماس مدرب رائع.. غدا سيكون خادعا كما هو الحال دائما".

وأضاف كلوب: "قبل اسبوع ابتعدنا عن المراكز الأربع الأولى، الآن نحاول مرة أخرى، أمامنا تحدٍ واضح وهو الفوز بالمباريات، نعرف جودة تشيلسي وهناك فرق أخرى (جيراننا) توتنهام، وست هام، ليستر يريدون المراكز الأربعة الأولى".

وعن الاستدعاء الدولي للاعبين البرازيلين والبرتغالي جوتا في ظل إجراءات الحجر الصحي عند العودة، قال: "نحن قلقون، في الأشهر القليلة الماضية عندما غادر شخص الفقاعة كان مصدر قلق، لم يكن لدينا حالات منذ فترة، إنجلترا تسير في الاتجاه الصحيح ولكننا قلقون".

وأتم: "ليس من السهل علينا السفر من إنجلترا، علينا الحصول على مزيد من المعلومات، فيفا كان واضحًا عندما أكد أنه لا يتعين علينا السماح للاعبين بالرحيل وتتفق جميع الأندية على أنه لا يمكننا السماح لهم بالذهاب".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز السادس برصيد 43 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن تشيلسي صاحب المركز الخامس.