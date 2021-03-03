قائمة الزمالك لمواجهة الترجي بالأبطال.. عودة أبوجبل وغياب شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أعلن البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، قائمة الفريق المتوجهة إلى تونس، استعدادا لمواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفا على الترجي في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وشهدت القائمة عودة كل من محمد أبوجبل، أحمد سيد "زيزو" ومحمود حمدي "الونش" مع استمرار غياب محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام.
ويغيب عن القائمة سيف الدين الجزيري لعدم قيده في القائمة الأفريقية نظرا لمشاركته السابقة مع المقاولون العرب في كأس الكونفدرالية.
وجاءت القائمة كالآتي:
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش- محمد عواد_ محمد أبو جبل.
خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش- محمد عبد السلام – أحمد فتوح- عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي .
خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – إمام عاشور – محمد أشرف روقا – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو.
خط الهجوم: مروان حمدي – أسامة فيصل – حميد أحداد – حسين فيصل- حسام أشرف.
جدير بالذكر أن الزمالك يتواجد بالمجموعة الرابعة رفقة كل من الترجي التونسي، توينجيت السنغالي ومولودية الجزائر، وحصد الفريق الأبيض حتى الآن نقطتين من تعادل سلبيين أمام المولودية وتوينجيت.