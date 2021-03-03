قائمة الزمالك لمواجهة الترجي بالأبطال.. عودة أبوجبل وغياب شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، قائمة الفريق المتوجهة إلى تونس، استعدادا لمواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفا على الترجي في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وشهدت القائمة عودة كل من محمد أبوجبل، أحمد سيد "زيزو" ومحمود حمدي "الونش" مع استمرار غياب محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام.

ويغيب عن القائمة سيف الدين الجزيري لعدم قيده في القائمة الأفريقية نظرا لمشاركته السابقة مع المقاولون العرب في كأس الكونفدرالية.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش- محمد عواد_ محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش- محمد عبد السلام – أحمد فتوح- عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي .

خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – إمام عاشور – محمد أشرف روقا – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مروان حمدي – أسامة فيصل – حميد أحداد – حسين فيصل- حسام أشرف.

جدير بالذكر أن الزمالك يتواجد بالمجموعة الرابعة رفقة كل من الترجي التونسي، توينجيت السنغالي ومولودية الجزائر، وحصد الفريق الأبيض حتى الآن نقطتين من تعادل سلبيين أمام المولودية وتوينجيت.