حمادة صدقي يكشف لمصراوي.. هل تعثر اتفاقه مع الهلال السوداني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أكد حمادة صدقي المدير الفني السابق لنادي الإنتاج الحربي، أنه لم يتوصل لاتفاق مع إدارة نادي الهلال السوداني لقيادة الفريق فنيًا خلال الفترة المقبلة.

وقال صدقي في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه يتواجد حاليًا في السفارة المصرية بالسودان لإنهاء بعض الأوراق الخاصة بالعودة إلى مصر مرة أخرى.

وأضاف: "تواجدت في السودان خلال الساعات الماضية تمهيدًا لتدريب الهلال ولكن لم اتوصل لاتفاق مع مسؤولو الفريق".

وكان حمادة صدقي قد تقدم باستقالته من تدريب الإنتاج الحربي منذ أيام قليلة ماضية من أجل تولى مهمة الهلالن ولكن الفريق السوداني تراجع عن التعاقد معه بعد وصوله إلى السودان.