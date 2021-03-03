مرشح لرئاسة النادي: تشافي يمكنه إقناع ميسي بالبقاء في برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يرى فيكتور فونت المرشح لرئاسة برشلونة أن تشافي هيرنانديز لاعب بلوجرانا السابق ومدرب السد القطري الحالي هو أفضل من يقنع ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني بالبقاء داخل كامب نو.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، ولم يحدد البالغ من العمر 33 عامًا ما غذا كان سيبقى مع ناديه أم سيرحل لنادٍ آخر وسط اهتمامات من جانب مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب ما ذكره فيكتور فونت في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا"، قال: " ميسي أخبرنا أن ما يهمه للبقاء هو المشروع الرياضي للنادي".

وأضاف: "في هذه الحالة ، ليس هناك من يقنعه أفضل من تشافي هيرنانديز، ومع الأخذ في الاعتبار القيود الاقتصادية، قمنا بواجبنا فيما يتعلق بالتعاقدات".

وواصل: "نريد التعاقد مع بعض اللاعبين على سبيل الإعارة بجانب ضم لاعبين موهوبين في نهاية عقودهم".

وعن قضية "بارسا جيت"، علق فونت قائلا: "عندما قرأت الأخبار شعرت بالحزن، لقد تصدرنا أغلفة الصحف ووسائل الإعلام ولم يكن ذلك لفوزنا بدوري أبطال أوروبا".

جدير بالذكر أن انتخابات برشلونة ستجرى في السابع من شهر مارس الجاري.