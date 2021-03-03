الترجي يستعيد ورقة مهمة قبل موقعة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية تونسية، اليوم الأربعاء، استعادة فريق الترجي خدمات لاعبه غيلان الشعلالي قبل مواجهة الزمالك المقبلة.

ويستعد الترجي في الفترة الحالية لمواجهة الترجي مساء السبت المقبل في لقاء سيقام على ملعب "حمادي العقربي" ضمن حسابات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب صحيفة "الشروق" التونسية، فإن الشعلالي أصبح جاهزًا لمواجهة الزمالك بعدما تماثل اللاعب للشفاء والتي حرمته من المباراة الماضية أمام مولودية الجزائر.

في المقابل، سيدخل فريق الترجي موقعة الزمالك مفتقدًا خدمات الثنائي محمد أمين توجاي ورائد الفادع للإصابة.

ويدخل الترجي المباراة وهو في صدارة المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، في المقابل يتواجد الزمالك في المركز الثاني مناصفة مع مولودية الجزائر برصيد نقطتين.

ولم يحقق الزمالك أي فوز حتى الآن في مرحلة المجموعات عقب التعادل السلبي في المباراتين ضد مولودية الجزائر ثم توينجيث السنغالي.