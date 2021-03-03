رسميا.. الإعلان عن موعد مباراة يوفنتوس ونابولي بالكالتشيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حددت رابطة الدوري الإيطالي موعد مباراة يوفنتوس ونابولي الكالتشيو والتي كان من المقرر إقامتها في شهر أكتوبر الماضي.

وأعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عبر موقعه الالكتروني أن مباراته ضد نابولي ستقام في السابع عشر من شهر مارس الجاري.

وكان من المقرر أن يلتقي نابولي مع يوفنتوس على ملعب تورينو في الرابع من شهر أكتوبر الماضي، إلا أن الفريق الضيف لم يستطع السفر إلى تورينو لمواجهة بيانكونيري بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا.

وكانت رابطة الدوري الإيطالي، قد قررت اعتبار فريق نابولي خاسرًا في مباراة يوفنتوس بنتيجة 3-0 لعدم حضوره للمباراة، وخصم نقطة من رصيده.

وقدم نابولي استئنافا لدى اللجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية بشأن اعتباره خاسرا في المباراة، وصدر القرار بقبول الاستئناف وإعادة المباراة على أن تقام يوم 17 من شهر مارس الجاري.

جدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد نابولي في المرتبة السادسة برصيد 43 نقطة.